Galatasaray'dan futbolculara imza töreni!
Bir süre bazı A Takım oyuncularıyla sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, 16.00'da A Takım oyuncularıyla sözleşme yenilemek için imza töreni düzenleyeceğini açıkladı
Giriş: 19.04.2024 - 12:49 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:49
Galatasaray, Futbol A Takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."
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