Galatasaray'dan flaş açıklamalar

Galatasaray, 1 altyapı oyuncusunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hatayspor ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılı takımda Luyindama'nın karşılaşma öncesi toplanma saatinde gelmediği için ilk 11'den çıkarıldığı açıklandı. Diagne'nin ise ağrı hissettiği için kadroda olmadığı belirtildi. Altyapıda çıkan korona vakası nedeniyle akademi binasında kalan Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Emin Bayram da testleri negatif olmasına rağmen kadroya alınmadılar.

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