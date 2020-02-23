Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Donk, Falcao (P),Onyekuru'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadı'nda 20 yılı aşkın galibiyet hasretine son verirken mücadele sonrasında da galibiyeti kutladı.

Maç sonrasında Galatasaray'ın sosyal medya hesabından maç sonunda yapılan paylaşımda Graeme Souness'ın bayraklı fotoğrafının bulunduğu koreografi paylaşıldı "Şampiyon Cimbom yazdıracağız" denildi. Sarı-kırmızılılar daha sonra bir video paylaşarak 'Mayıslar bizimdir' ifadelerini kullandı.

Onyekuru'nun maç sonundaki fotoğraflarını da kullanan Galatasaray, "Senin 4 yıldızın yok!" ifadeleriyle bir paylaşım daha yaptı.