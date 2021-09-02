Galatasaray, Mohamed Elneny transferinde mutlu sona yakın! Sarı-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Elneny ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetim, oyuncunun bonservisini alabilmek için Arsenal ile görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray, bu gece UEFA'ya bildirilecek kadroya Mısırlı oyuncuyu yetiştirmek için kısa sürede transferi sonlandırmak istiyor.

2016'da 12.5 milyon euro'ya Basel'den Arsenal'e transfer olan Elneny'nin sözleşmesi 2022'de sona erecek.

29 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplamda 41 maça çıktı ve 3 gol attı.