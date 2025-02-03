Galatasaray'dan Batshuayi kararı!
Morata'nın transferiyle birlikte Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Michy Batshuayi'nin sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı öğrenildi.
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Galatasaray'da hücum hattına Alvaro Morata'nın transfer edilmesiyle birlikte yeniden üçüncü forvet konumuna düşen Michy Batshuayi gözden çıkarıldı.
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Sarı-kırmızılılar, bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Belçikalı forvetle yollarını ayırma kararı aldı.
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HT Spor'dan Çağatay Çelik'in aktardığı bilgilere göre; Galatasaraylı yöneticiler, Michy Batshuayi’nin satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda İspanyol ekibi Real Betis’le görüşüyor.
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Satın alma opsiyonunun 4-5 milyon Euro bandında olması bekleniyor.
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BATSMAN GİDERSE KAZIMCAN GERİ ÇAĞRILACAK
Real Betis’le anlaşma sağlanması durumunda, Rus ekibi Orenburg'da kiralık olarak forma giyen Kazımcan Karataş'ın geri çağrılabileceği bildirildi.
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Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
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Galatasaray'a yaz transfer döneminde imza atan 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.