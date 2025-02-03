Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir kez daha ayrıldı.

REKLAM advertisement1 Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde bir kadınla Cihangir'deki evine girerken görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu, bunun üzerine Demir'den ayrıldı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyadan, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.