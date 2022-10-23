Galatasaray'dan 100. yıl koreografisi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ederken sarı-kırmızılı taraftarlardan anlamlı bir koreografi geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını dev bir koreografiyle kutlayan Galatasaray taraftarı görsel bir şölene imza attı.

Galatasaray'ın bu koreografisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük beğeni topladı.