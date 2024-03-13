Galatasaray Daikin, Vodofone Sultanlar Ligi’nin 25. hafta maçında Çukurova Belediye'yi deplasmanda 3-0'lık skorla yenerken mücadelenin 3. setinde Yasemin Güveli'nin hücumunda bloğa çıkan İlkin Aydın da talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Yere inerken sakatlık yaşayan ve kenara gelen İlkin Aydın'ın sağlık durumu merak edilirken milli voleybolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Habertürk'ten Esra Köse'nin haberine göre fizyoterapist kontrolünden geçen İlkin Aydın'ın Muratpaşa Belediye müsabakasında forma giyip giymeyeceğine ise antrenör karar verecek.

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İKİ TRANSFER DAHA BİTİYOR

Gelecek sezon daha yarışmacı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın başkan yardımcısı Mehmet Cibara, Habertürk'e transfer çalışmalarına dair açıklamalar yaptı.

Kadrosuna son olarak Sırbistan Milli Takım oyuncularından Katarina Lazovic'i katan sarı-kırmızılıların iki oyuncuyla daha anlaştığını belirten Cibara, play-off müsabakalarının ardından bu transferlerin resmen duyurulacağını açıkladı.