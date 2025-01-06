Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        47
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        33
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor!

        Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 5 gol kaydeden Yunus Akgün, gol krallığı yarışında 3 isimle zirvede yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunus Akgün kariyer zirvesini yaşıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.

        Son olarak Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Göztepe maçında gol atan genç oyuncu, 2-1'lik galibiyetin mimarlarından oldu.

        Milli oyuncu, Göztepe maçında fileleri havalandırarak ligde 6. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atan Yunus, toplamda da 11 gole ulaştı.

        Yunus Akgün, daha öncesinde en skorer sezonunu Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor'da yaşamıştı. 2021-2022 sezonunun başında Adana Demirspor'a kiralanan Yunus, mavi-lacivertli formayla çıktığı 38 maçta 9 gol kaydetmişti. Yunus, bu sezon kaydettiği 11 golle 2021-2022 sezonundaki performansını geçmiş oldu.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Yunus Akgün, İngiliz ekibi Leicester City ile Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi. Toplamda 184 maça çıkan genç oyuncu, 35 gol kaydetti.

        SON 4 LİG MAÇINDA BİRER GOL ATTI

        Yunus Akgün, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

        Süper Lig'de bu sezon 17 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşayan Yunus, ligdeki son dört maçında da Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe filelerini birer kez havalandırdı.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 5 gol kaydeden Yunus Akgün, gol krallığı yarışında 3 isimle zirvede yer alıyor.

        PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham ve Malmö'ye birer gol kaydeden milli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde beşer kez fileleri havalandıran Ferencvaros'dan Barnabas Varga, Porto'dan Samu ve Manchester United'tan Rasmus Hojlund ile gol krallığı için yarışıyor.

        BU SEZON OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN OLDU

        Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi sonrası ilk 11'de daha fazla şans bulan Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden oldu.

        REKLAM

        Hem sağ hem sol kanatta başarılı bir performans gösteren Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da 24 maçta görev aldı.

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, TFF Süper Kupa'da 1, Süper Lig'de de 14'ü ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı.

        MİLLİ TAKIMDA DA MONTELLA'NIN TERCİHİ OLDU

        Yunus Akgün, Vincenzo Montella dönemi içinde A Milli Futbol Takımı'nda 9 kez forma giydi.

        UEFA Uluslar Ligi'nde 4 Haziran 2022'de oynanan Faroe Adaları maçında ilk kez A Milli Takım adına görev alan Yunus, milli formayı sırtına geçirdiği 14 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.

        Genç oyuncu, söz konusu milli maçların 9'una Adana Demirspor'da da beraber çalıştığı Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Aşırı sis ve zincirleme kaza! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kongre baskınının 4. yılında Biden'dan çağrı
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Yerinden oynayan çamaşır makinesi yüzünden evlerine giremediler!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        "Oynadığımız toksik bir lig!"
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        Sosyal medya deneyi Mert'i öldürdü! Aile Bakanlığı'ndan açıklama!
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Taraftarı kazanmak şart"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        2024 emeklileri kazançlı çıktı
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Kanser genetik mi? Genetik test nasıl yapılır?
        Habertürk Anasayfa