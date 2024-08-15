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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Wilfried Zaha, Konya'ya götürülmedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Wilfried Zaha, Konya'ya götürülmedi

        Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer görüşmeleri yürüten Wilfried Zaha, Konya'ya götürülmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:19
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        Zaha, Konya'ya götürülmedi
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        Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.

        Sarı-kırmızılılarda sağ bacak adale grubunda kanama ve zorlanma tespit edilen Davinson Sanchez'in yanı sıra Wilfried Zaha da Konya'ya götürülmedi.

        Crystal Palace ve Leicester City olmak üzere birçok kulüple görüşme halinde olan tecrübeli futbolcu, sakatlık yaşanmaması adına Hatayspor müsabakasında da kadroda yer almamıştı.

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Zaha'nın kadroya alınmamasıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

        "Wilfried Zaha'nın transfer süreci var. Okan hocayla da görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Bu şekilde Konyaspor deplasmanına gidiyoruz."

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