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Galatasaray'da transferler Avrupa Ligi'ne yetişecek!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devler Ligi’nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek ve Ağustos’un ilk haftası İskoç ekibiyle karşılacak olan Galatasaray, bu tarihe kadar en az 2 transferi bitirmeyi hedefliyor. İşte listenin başındaki isimler ve gelişmeler...

23.07.2021 - 11:07 | Güncelleme: FUTBOL

  • Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ilk maçında PSV Eindhoven’a 5-1 kaybederek turu mucizeye bırakan Galatasaray, henüz eksik bölgelere beklenen transferleri gerçekleştiremedi.

  • Teknik direktör Fatih Terim’in 3 yıl içinde oluşturmayı planladığı gelecek vadeden dinamik kadro yapısının oldukça uzağında görünen Cimbom, Hollanda ekibi karşısında varlık gösteremedi.

  • Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 2021-22 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Sarı-Kırmızılılar’da göreve gelen yeni yönetim, yaklaşık 1.5 ay sonra kapanacak olan transfer sezonunda istediği bölgelere takviyeler yapmak için girişimlerini sürdürüyor. 

  • Ancak hem mali sorunlar hem de TFF’nin koyduğu 437 milyon TL’lik harcama limiti, Başkan Burak Elmas ve yönetimine dikkatli hareket etmeyi zorunlu kılıyor.

  • Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV’ye elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Aslan, bu turda da İskoçya’nın St. Johnstone takımıyla karşılaşacak.

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