Galatasaray'da transferde öncelik savunma!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray, 6 Şubat'a kadar savunma bölgesine 2 takviye yapmak istiyor.
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Galatasaray, transfer döneminin son bölümünü hareketli geçiriyor. Sarı kırmızılılar, hücum hattına Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu takviyelerini yaptı.
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Mario Lemina'yla da anlaşma sağlayan Galatasaray, sağ bek ve stoper hamlelerine odaklandı.
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Sarı kırmızılılar, savunmanın sağı için Southampton'dan Kyle Walker Peters veya Newcastle forması giyen Kieran Trippier'i kadrosuna katmak istiyor.
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Stoperde ise Genk'ten Carlos Cuesta ve Lille'in 25 yaşındaki savunmacısı Alexsandro listede yer alıyor.
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Avrupa liglerinde 3 Şubat itibarıyla kış transfer dönemi sona erdi. Galatasaray, listesini UEFA'ya vereceği 6 Şubat'a kadar tüm takviyeleri tamamlamayı hedefliyor.
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Galatasaray, 6 Şubat'tan sonra ise yalnızca ligde oynatmak için transfer yapabilecek. Sarı kırmızılı yönetimin, sol bek ve 10 numara mevkilerini de güçlendirmesi bekleniyor.
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