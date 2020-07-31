Yeni sezon öncesi kadro planlamasını yabancı kuralına göre şekillendirmeye çalışan Galatasaray, kuralın 1 yıl ötelenmesiyle birlikte yeni bir yol haritası çizecek. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; kadro derinliği açısından yerli ve maliyeti uygun isimlerle temas kuran Sarı-Kırmızılı yönetim, mevcut kuralın 1 yıl daha devam etmesiyle birlikte teknik direktör Fatih Terim'den yeni bir rapor bekliyor. Eski futbolcularından Semih Kaya ve Emre Çolak gibi oyuncular için yeniden düşünme kararı alan Cimbom, mevcut yabancı oyuncuların durumunu da tekrar masaya yatıracak.

Geçtiğimiz hafta Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve transfer komitesinde olan yönetici Kaan Kançal ile teknik direktör Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleşirken, yeni sezon planlanması masaya yatırılmıştı. Yabancı kuralının ötelenmesiyle birlikte önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeniden bir toplantı yapılacağı kaydedildi. Kuralın ertelenmesiyle birlikte tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi 1 yıllığına kiralanabilecek yabancı oyuncularla yeniden dirsek temasına geçilmesi planlanıyor.