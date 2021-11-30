Galatasaray'da gündemde transfer var. Ligde zirvenin 14 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılarda, kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; devre arasında da sezon başında olduğu gibi gençleştirme operasyonunun devam edeceği öğrenildi. Başkan Burak Elmas ile Fatih Terim ise transfer konusunu görüşmek için bir kez daha bir araya gelecek. Tecrübeli teknik adamın, bu toplantıda gidecek ve gelecek oyuncuların listesini yönetime sunacağı ifade edildi.

Galatasaray'da, Assuncao başta olmak üzere en az 3 futbolcu ile yolların ayrılabileceği gelen haberler arasında. Ayrıca devre arasında Gedson Fernandes'in yanı sıra bir orta saha oyuncusu ile bir kaleci transferi üzerinde durulduğu kaydedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel ile vedalaşılması halinde Parma'da oynayan Dennis Man için girişimde bulunulacağı belirtildi. Teknik heyetin, devre arası transfer döneminde yerli ve genç oyuncu ısrarı da devam ediyor. Galatasaray'ın bu proje doğrultusunda, Göztepe'de forma giyen kaleci İrfan Can ile Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için kulüplerine teklif sunacağı dile getirildi.

BOEY'İN DÖNÜŞÜ UZADI

Diğer yandan Galatasaray'da, Sacha Boey’in dönüşü planlanandan daha uzun sürecek. Fransız futbolcunun en iyi ihtimalle ligin 2'inci yarısının başında görev yapabileceği öğrenildi. Ülkesinde bulunan genç futbolcuya, her gün yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.