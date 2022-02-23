Süper Lig’de Göztepe’yi yenerek 141 gün sonra deplasmandan 3 puanla dönen Galatasaray’da teknik direktör Dominic Torrent de 7. maçında galibiyetle tanıştı. Alınan zaferle koltuğunu kurtaran İspanyol teknik adam, eleştirilerin hedefinden henüz kurtulamadı. Göztepe önünde kazanmasına rağmen iyi futbol oynamadığı görülen Sarı-Kırmızılılar’da Torrent’in geleceğinin de henüz netleşmediği öğrenildi.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR

Rizespor maçıyla birlikte kritik bir viraja girecek olan Cimbom, önce Konya deplasmanına gidecek ardından da UEFA Avrupa Ligi’nde eşleşeceği son 16 turundaki rakibiyle ilk maçına çıkacak. Aynı haftanın sonunda ise ezeli rakibi Beşiktaş’ı Nef Stadı’nda ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Dominic Torrent için her maçın final niteliği taşıdığı ifade edildi.