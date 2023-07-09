Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Angelino tamam sıra orta sahada!
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Santrfor, orta saha, sol bek ve kanada takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, önceliğini orta saha ve sol beke vermiş durumda. Masadaki isimlerle bir süredir temas halinde olan Galatasaray, sol bek ve orta saha transferinde sona yaklaşmış durumda!
- 1
Transferde sessiz kalan Galatasaray dört bir koldan çalışmalarını sürdürürken iki isimde sona doğru geldi.
- 2
Sol bek, orta saha, kanat ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sol bek transferinde önemli mesafe kat etti.
- 3
Bu bölge için Nuno Tavares, Angelino, Rogerio ve Borna Sosa'yı düşünen Galatasaray, hem oyuncular hem de kulüpleriyle masaya oturmuştu.
-
- 4
Sassuolo'nun Rogerio için düşündüğü rakamın 13 milyon Euro olması sonrasında diğer seçeneklere yoğunlaşan sarı-kırmızılılarda Angelino ismi ön plana çıktı.
- 5
RB Leipzig ile iyi ilişkileri bulunmayan Angelino ile el sıkışan Galatasaray, kulübüyle ise henüz anlaşma sağlayamadı.
- 6
Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralamak isterken RB Leipzig oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor.
-
- 7
Fabrizio Romano'nun haberine göre Angelino, Galatasaray ile her konuda anlaştı ve RB Leipzig'e de diğer teklifleri değerlendirmeye almamasını söyledi.
- 8
Yine Romano'nun aktardığına göre Angelino, sarı-kırmızılı kulüpte oynamak istiyor.
- 9
Angelino'nun Galatasaray ile anlaşmasının ardından RB Leipzig'in bonservis bedelindeki tavrının değişeceği ve bu transferin kısa süre içerisinde biteceği belirtiliyor.
-
- 10
SIRA ORTA SAHADA!
Orta sahada tempolu futbola ayak uydurabilecek bir ismi almayı düşünen sarı-kırmızılılar, PSG'de gözden çıkarılan Leandro Paredes transferinde de önemli mesafe almış durumda.
- 11
Galatasaray'ın aylardır gündeminde olan Leandro Paredes için çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.
- 12
Sarı-kırmızlıların PSG'ye 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi yaptığı öğrenilirken Galatasaray, Paredes'e yaptığı teklifte de artışa gitti.
-
- 13
Daha önce yıllık 2,5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme öneren Cimbom bu teklifi daha da yukarı çekti ve 2,75 milyon Euro + bonuslar içeren bir yıllık ücret sundu.
- 14
Leandro Paredes geride kalan sezonda hem Paris Saint Germain hem de Juventus formaları giydi. 29 yaşındaki orta saha toplamda 39 müsabakada şans buldu. Leandro Paredes bu mücadelelerde 1 gol ve 2 asist üretti.
- 15
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Leandro Paredes'in Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Boca Juniors'ta futbola başlayan Leandro Paredes daha sonra Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, Paris Saint Germain ve Juventus formaları giydi.
-
- 16
Başarılı oyuncu için toplam 69 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli oyuncu Arjantin Milli Takımı'nda 54 maça çıktı ve 5 gol attı.