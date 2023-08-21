Galatasaray'dan Thomas Partey atağı!
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. 6-8 numarada oynayabilen bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların Thomas Partey ilgisini İngiliz basını haberleştirdi!
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İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Thomas Partey için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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The Mirror'da yer alan habere göre Galatasaray, Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.
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Teknik direktör Mikel Arteta'nın oyuncuyu kadroda tutmak istediğine yönelik açıklama yapmasına rağmen Arsenal'in de transfere yeşil ışık yaktığı belirtilen haberde, kısa süre içerisinde transferde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
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Haberde oyuncu ile Juventus'un da ilgilendiği belirtilirken, görüşme halinde olunan tek kulübün ise Galatasaray olduğu aktarıldı.
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2020/21 sezonunun başında Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan 30 yaşındaki Ganalı futbolcu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 101 karşılaşmada 5 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.