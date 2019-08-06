Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Bakayoko'yu renklerine bağlamakta ısrarcı olan Sarı-Kırmızılılar, bayramdan sonra İngiltere’ye bir kez daha çıkarma yapacak. Galatasaray’ın bekleme nedeni ise İngiltere’de 8 Ağustos perşembe günü transfer sezonunun kapanacak olması... Oyuncuyu isteyen İngiliz ekipleri, bu tarihe kadar transferi bitiremezse Cimbom atağa kalkacak.