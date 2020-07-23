Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesi yenilenmeyen Mariano'ya dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde küçük bir veda partisi düzenlendi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Mariano'yla yolları ayırmadan önce prensip anlaşmasına varılan Omar Elabdellaoui'nin ise kısa zaman içerisinde Sarı-Kırmızılı takıma imza atacağı öğrenildi.

Yunanistan Ligi'ni şampiyonluk olarak tamamlayan Olympiakos'ta forma giyen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, bu sezon forma giydiği 46 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesinin tamamlayıp takımıyla yeni sözleşme yapmayan Omar'ı Galatasaray bonservis bedeli ödemeden transfer etmiş olacak.