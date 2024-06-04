Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı
Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli futbolcuyu kadroda düşünmese de Oliveira, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya sıcak bakmıyor
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon için kollar sıvanmış durumda. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlanırken Sergio Oliveira çıkmazı yaşanıyor.
Galatasaray'a 2022-23 sezonunda transfer olan Portekizli futbolcuya Süper Lig'den ilgi bulunurken 32 yaşındaki orta saha ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Sarı-kırmızılılar ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Avrupa liglerine dönmeyi gündemine alsa da Galatasaray'daki yıllık ücreti bu ihtimali düşürüyor.
Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Portekizli yıldız önümüzdeki iki sezon daha yılda 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Hem İstanbul hem de Galatasaray'da mutlu olan Oliveira, takımdan ayrılmak için sarı-kırmızılı kulüpteki yıllık ücretine yakın bir teklifin gelmesini şart koştu.
Önümüzdeki sene 12 yabancı oyuncu oynatabilecek olan sarı-kırmızılılar ise Portekizli futbolcuyla vedalaşmanın yollarını arıyor.