Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı

Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon için kollar sıvanmış durumda. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlanırken Sergio Oliveira çıkmazı yaşanıyor.

Galatasaray'a 2022-23 sezonunda transfer olan Portekizli futbolcuya Süper Lig'den ilgi bulunurken 32 yaşındaki orta saha ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Sarı-kırmızılılar ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Avrupa liglerine dönmeyi gündemine alsa da Galatasaray'daki yıllık ücreti bu ihtimali düşürüyor.

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Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Portekizli yıldız önümüzdeki iki sezon daha yılda 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.