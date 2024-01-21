Galatasaray'da sakatlık şoku: Abdülkerim Bardakcı devam edemedi!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı 44. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı
Giriş: 21.01.2024 - 19:51 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:51
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi.
Başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna girdi.