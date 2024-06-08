Galatasaray'da rota yeniden Lorenz Assignon!
Galatasaray, yönetimde görev dağılımının yapılması ve Okan Buruk'un yeni sözleşmeye imza atmasının ardından gündemini transfere çevirdi. Öncelikli olarak kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Rennes forması giyen Lorenz Assignon'u yeniden gündemine aldığı öğrenildi.
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Galatasaray'da yeni yönetim kurulunun görevine başlamasının ardından gözler transfere çevrildi.
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Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşmeye imza atan teknik direktör Okan Buruk, ilk olarak sağ bek takviyesi isterken, yönetim de harekete geçti.
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Listesinde sağ bek pozisyonu için birçok isim bulunan Cimbom, SAcha Boey tarzında bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
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TRT Spor'un haberine göre bu doğrultuda çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon'u yeniden listesine aldığı öğrenildi.
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Yönetim, geçtiğimiz transfer döneminde de 23 yaşındaki oyuncuyla görüşmüş ancak son anda anlaşamamıştı.
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Assignon, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Burnley'de geçirdi.
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15 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 1 gol ve 2 asist üretti.
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Lorenz Assignon'un şu anki piyasa değeri 10 milyon Euro civarında...
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Galatasaray yönetimi ise 23 yaşındaki oyuncuyu çok daha az bir bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmayı amaçlıyor.
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