Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk, derbide sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiye hazırlanıyor.
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Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maçta kullanacağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.
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Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.
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Sarı kırmızılılarda savunma dörtlüsü ise bozulmayacak.
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Beklerde Sacha Boey ve Angelino, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yer alacak.
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Orta sahada Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yeri garanti görünüyor.
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Torreira'nın partnerinin ise Kerem Demirbay veya Kaan Ayhan olması bekleniyor.
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Sarı-kırmızlıların kanatlarında Wilfried Zaha ve Tete bir adım öne çıkıyor.
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Ancak Barış Alper Yılmaz, büyük maçlardaki başarılı formu nedeniyle 11'de yer alabilir.
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Forvet arkasında son haftalarda olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'nun şans bulması bekleniyor.
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Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi görev yapacak.