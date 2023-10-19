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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş maçı hazırlıkları sürerken teknik direktör Okan Buruk, derbide sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:34
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        • 1

          Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbiye hazırlanıyor.

        • 2

          Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu maçta kullanacağı 11'i netleştirmeye çalışıyor.

        • 3

          Galatasaray'da kaleyi Fernando Muslera koruyacak.

        • 4

          Sarı kırmızılılarda savunma dörtlüsü ise bozulmayacak.

        • 5

          Beklerde Sacha Boey ve Angelino, stoperde ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yer alacak.

        • 6

          Orta sahada Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın yeri garanti görünüyor.

        • 7

          Torreira'nın partnerinin ise Kerem Demirbay veya Kaan Ayhan olması bekleniyor.

        • 8

          Sarı-kırmızlıların kanatlarında Wilfried Zaha ve Tete bir adım öne çıkıyor.

        • 9

          Ancak Barış Alper Yılmaz, büyük maçlardaki başarılı formu nedeniyle 11'de yer alabilir.

        • 10

          Forvet arkasında son haftalarda olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'nun şans bulması bekleniyor.

        • 11

          Galatasaray'da, ileri uçtaysa Mauro Icardi görev yapacak.

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