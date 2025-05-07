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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk devrimi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Okan Buruk devrimi!

        Galatasaray'a 3 yıl önce gelen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarda devrim yaptı. 51 yaşındaki çalıştırıcı ilk 2 yıl Süper Lig'de ipi göğüslerken, 3. yılda da bu başarısını yakalamaya sadece 4 puan uzaklıkta...

        Giriş: 07.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:13
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        • 1

          2022 yazında Galatasaray'a imza atan teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıları beklentilerin üstünde bir puan ortalamasıyla şampiyon yaptı.

        • 2

          İlk geldiği yıl 36 maçta 88 puan toplayan Cimbom, 2.44'lük puan ortalamasıyla ipi göğüsleyen taraf oldu. Aynı yıl Jorge Jesus'lu Fenerbahçe 2.22'lik puan ortalamasına sahip olurken; Beşiktaş ise 2.16'lık ortalama tutturdu.

        • 3

          Şampiyon olduğu ikinci yıl Fenerbahçe ile kapışan ve diğer takımlarla farkı erkenden açan iki ekip, son haftaya kadar şampiyonluk yarışını sürdürdü.

        • 4

          REKORLA GELEN ŞAMPİYONLUK

          Bu süreçte 38 maçlık periyotta G.Saray 102 puan toplayarak rekor kırdı ve 2.68'lik performansla zirvenin sahibi oldu. Aynı süreçte İsmail Kartal'lı F.Bahçe ise 99 puanla 2.60'lık ortalamasına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı.

        • 5

          4 PUAN ŞAMPİYONLUK İÇİN YETİYOR

          Bu sezon lige son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte kalan 4 maçta G.Saray'a 4 puan şampiyonluk için yetecek.

        • 6

          Galatasaray kalan 4 maçta 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılılar, rakibi Fenerbahçe'nin alacağı sonuca göre Trabzonspor deplasmanında da şampiyonluğu garantileyebilir.

        • 7

          Sarı-lacivertliler Başakşehir'e takılır ve G.Saray da Trabzonspor'u mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşmış olacak.

        • 8

          Teknik direktör Okan Buruk, ilk sezon 2.44 ve ikinci sezonunda 2.68'lik ortalamayla şampiyon olurken; G.Saray bu sezon kalan 4 maçı kazanırsa 2.63'lük bir ortalama tutturacak.

        • 9

          Okan Buruk dönemi öncesi en son Fatih Terim'le şampiyon olan G.Saray, 2017-18 sezonunda 2.20 ve 2018-19 sezonunda ise 2.02'lik ortalama tutturarak mutlu sona ulaşmıştı.

        • 10

          İşte Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan fikstürü:

          Trabzonspor - Galatasaray
          Galatasaray - Kayserispor
          Göztepe - Galatasaray
          Galatasaray - Başakşehir

        • 11
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