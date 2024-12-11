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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı ve Mourinho'ya cevap! - Galatasaray Haberleri

        Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı ve Mourinho'ya cevap!

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, İsveç yolculuğu öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarına cevap veren Öztürk, Acun Ilıcalı için "Haddini bilecek" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 15:05 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:54
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        Öztürk'ten Ilıcalı ve Mourinho'ya cevap!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 12 Aralık Perşembe günü (yarın) Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, özel uçakla maçın oynanacağı İsveç'e uçtu. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ACUN ILICALI HADDİNİ BİLECEK"

        Sivasspor-Galatasaray maçında Rej Manaj'ın sert darbesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarını değerlendiren Acun Ilıcalı'ya yanıt veren Öztürk, "Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana (Acun Ilıcalı) cevap vermek istemiyorum. Baktım ve merak ettim. Önce şaşırdım. 'Herhalde yönetim kurulunun içinde yok' dedim. Meğerse 7. sıradaymış. Asbaşkan deyince başkandan sonra gelen kişi zannettim. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'la ilgili sözlerine de cevap veren Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

        "PAZARTESİYE KADAR EN YAKIN DOSTLARI TRABZONSPOR OLACAK"

        "İlginç bir teknik direktörleri var. Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş ve şike yapıyormuş gibi büyük bir karalama yapıyor. Kendisi yenemediği için doğal. Sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasaydı 3-1 değil 6-7'ye giderdi o maç. Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray da Beşiktaş da sizi yeniyor. Beşiktaş yendikten sonra Mourinho'nun verdiği demeç inanılır gibi değil. Rakibi küçümseyici, '10 kere oynasak 8 kere yeneriz. 1 kere onlar kazanır, 1 kere berabere kalırız'. Bunlar hiç yakışmıyor. Zaten Türkleri ve ligi küçümsüyorlar. Anlamak mümkün değil. Beşiktaş maçında malzemeciyi çağırır gibi 4. hakemi yanına çağırdı. O da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe yöneticisiyle bu, Hacivat ile Karagöz gibi. Bir o, bir bu tiyatro yapıyor. Biz Galatasaray'ız. İşimize bakacağız. Şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum."

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