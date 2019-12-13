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Süper Lig'de 14 haftada 23 puan toplayabilen ve lider Sivasspor'un 7 puan gerisinde bulunan Galatasaray transferde harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim son dönemde değişim için ocak ayını işaret ederken sarı-kırmızılılar bir transferde mutlu sona ulaşmaya yaklaştı! Lider Sivasspor'un son dönemde parlayan yıldızı Mert Hakan Yandaş'la görüşmeler yapan Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı öğrenildi.
Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'la prensipte anlaşan Galatasaray, yıldız futbolcunun kulübü Sivasspor'la da görüşmelere masaya oturacak. 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda değil, ocak ayında kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la uygun bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma zemini arayacak. Tarafların anlaşması durumunda Mert Hakan'ın ocak ayında Aslan olacağı öğrenildi.
6 SEZONDA DİPTEN ZİRVEYE!
Kariyerine Bursa ekibi Oyak Renaultspor'da başladıktan sonra Altınordu'nun ve Tire 1922'nin yolunu tutan Mert Hakan Yandaş, profesyonel futbolculuk hayatının büyük bölümünü alt liglerde geçirdi. 2014-15 sezonunda TFF 3. Lig'de mücadele eden 25 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda ilk kez Süper Lig'e adım attı. Kırmızı-beyazlıların formasını terlettiği ilk sezonda toplamda 26 maça çıkan Mert Hakan, geçen sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi. Geçen sezon ligde 9 maça çıkan başarılı orta saha bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemini yaşamaya başladı.
Oynadığı futbolla lige damga vuran Sivasspor'un en önemli hücum güçlerinden olan 25 yaşındaki oyuncu 15 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
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