Koronavirüs önlemleri kapsamında takılan maskeler, önceki gün tüm GSStore'da satılmaya başlandı. Sarı-Kırmızılı pençe izleriyle süslenen maskeler, taraftarlardan ilgi gördü. Öte yandan seyircisiz oynanacak maç için karton taraftar uygulaması başlatan Cimbom'un bu projesi beklenen ilginin altında kaldı.

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