Galatasaray mali açıdan zor bir dönemden geçiyor. Yönetim oyunculara henüz Kasım ve Aralık ayının maaşlarını yatırmadı. Ocak ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde futbolcular 2.5 aydır paralarını alamıyorlar.

SIKINTILARI DİLE GETİRDİLER

Bu durum bazı oyuncularda rahatsızlık yarattı. Sofiane Feghouli, M'Baye Diagne ve Yedlin'in de aralarında bulunduğu bazı oyuncular başkan Burak Elmas'a ödemelerde yaşanan gecikmeden duydukları sıkıntıları dile getirdiler.

ELMAS SÖZ VERDİ

Burak Elmas oyunculara bu ay sonuna kadar ödemelerin yapılacağının sözünü verdi.

Kaynak arayışında olan Galatasaray yönetimi iki bankaya yaptığı kredi başvurusundan sonuç alamadı.

Sarı kırmızılı yönetim oyunculara verdiği sözü yerine getirmek için yoğun mesai harcıyor.

TERİM 2 AYDIR MAAŞ ALAMAMIŞ

Bu arada sözleşmesi karşılıklı feshedilen teknik direktör Fatih Terim'in de 2 aydır maaş almadığı öğrenildi.