Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kritik viraj: 22 günde 7 resmi maç! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kritik viraj: 22 günde 7 resmi maç!

        Şampiyonlar Ligi ön eleme turları nedeniyle sezonu erken açan ancak şimdiye kadar tam kadro çalışamayan Galatasaray kritik bir virajdan geçiyor. 7 Ekim'deki Antalyaspor maçıyla birlikte 22 günde yedi resmi maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 15.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da kritik viraj
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'ı milli ara dönüşünde, diğer bir milli araya kadar kritik viraj bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katıldığı için sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, Samsunspor maçının olduğu 16 Eylül tarihinden itibaren 22 günde 7 resmi maça çıkacak.

        AYNI SEZONDA İKİNCİ SEZON BAŞLANGICI

        Sarı-kırmızılıların sezon öncesi hazırlıkları için Avusturya'ya götürdüğü 31 futbolcudan sadece 13'ü bugün A Takım'da yer alıyor. Sezon öncesinde ön elemeler ve ilk lig maçlarında ciddi süreler alan Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo gibi oyuncular takımdan ayrılırken yeni transferler Tete ve Zaha henüz takımla ikiden fazla resmi maça çıkamadı.

        Transferleri son günlere kalan Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech'in yanı sıra Davinson Sanchez'in de Kolombiya Milli Takımı'ndan gelmesiyle birlikte sarı-kırmızılılar, ikinci bir 'sezon öncesi kampı' yaşayacak.

        REKLAM

        22 GÜNDE GÜNDE 7 RESMİ MAÇ

        Sarı-kırmızılıları, 16 Eylül'den 7 Ekim'e kadarki sürede yedi resmi maç bekliyor. Cumartesi günü içerideki Samsunspor maçıyla başlayacak olan kritik viraj, 20 Eylül'de Kopenhag, 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de İstanbulspor, 30 Eylül'de MKE Ankaragücü ve 3 Ekim'de Manchester United ile devam edecek. Galatasaray, bu zorlu süreçten sonra milli ara öncesinde 7 Ekim'de Antalyaspor'a konuk olacak.

        SADECE İKİ KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAK

        Söz konusu süreçte yaklaşık 3 günde bir resmi maç yapacak olan sarı-kırmızılılar, İstanbul dışına ise sadece iki kez çıkacak. Samsunspor, Kopenhag ve MKE Ankaragücü mücadelelerini sahasında oynayacak sarı-kırmızılılar, ligdeki iki deplasmanında ise yine İstanbul'da kalacak ve Başakşehir ile İstanbulspor'a konuk olacak. 3 Ekim'e kadar İstanbul'da bulunacak sarı-kırmızılılar, İngiltere dönüşünde Antalya'da Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        HEDEF GEÇEN SEZONKİ GİBİ SERİ YAKALAMAK

        Bu sezon henüz mağlubiyet almayan sarı-kırmızılılarda hedef sıkışık fikstürde seri yakalamak. Yeni transferlerin maç ritmi ve temposu kazanması için süreye ihtiyacı olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmayları, elindeki geniş kadroyu mümkün olduğunca kullanarak bu virajdan minimum kayıpla çıkmak istiyor.

        Geçen sezon hem Dünya Kupası öncesinde benzer bir 'İstanbul' serisi ile üst üste galibiyetler alan, Dünya Kupası arasından sonra ise lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan Cimbom, taraftarına aynısını yaşatmanın peşinde.

        'İSTANBUL'UN SEFİRİ'YDİ

        Geçen sezon hem iç hem de dış sahada en çok puan toplayan takım olan Galatasaray, 'İstanbul'un sefiri' olmuştu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Okan Buruk yönetiminde İstanbul'da çıktığı sekiz maçın sadece birinde puan kaybı yaşamış ve tek yenilgi almıştı.

        Ümraniyespor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Fenerbahçe ve İstanbulspor deplasmanlarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş deplasmanından ise puansız dönmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Oğlunun elinden silahı almak istedi... Evlat kurşunuyla öldü!
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Acılı aile konuştu! "Deniz'i eşi öldürdü!"
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu!
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Uçuruma yuvarlanmış araçta boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prenses Diana'nın kazağı satıldı
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        Prof.Sancar'dan gençlere altın formül
        NASA'dan UFO açıklaması
        NASA'dan UFO açıklaması
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        Harçlık vahşeti! Hala öldü, babaanne ağır
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        İngiliz Bakan Habertürk'e konuştu
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Habertürk Anasayfa