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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, 11'e dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, 11'e dönüyor!

        Süper Lig'de kritik virajda Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Okan Buruk sağ bekte Kaan Ayhan'ı; ileride ise Barış Alper'e forma vermeyi düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:53
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        • 1

          Lider Galatasaray 34. Haftada kümede kalma savaşı veren Sivasspor’u konuk edecek.

        • 2

          Haftaya en yakın takipçisinin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada alacağı galibiyetle sarı-lacivertliler üzerinde baskı kurmayı hedefliyor.

        • 3

          İç sahada oynadığı son beş maçta kalesini gole kapatarak kazanan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un ilk 11’i de büyük ölçüde netleşti.

        • 4

          Kaan Ayhan’ın sakatlığı, Barış Alper Yılmaz’ın cezası nedeniyle son maçlarda 11’de mecburi rotasyona gidiliyordu.

        • 5

          Dizinde esneme meydana gelen ve Eyüpspor maçında riske edilmeyerek 11’de başlatılmayan Kaan Ayhan formasına kavuşacak. Buruk’un tecrübeli futbolcuyu Sivasspor karşısında 11’de oynatmayı planladığı öğrenildi.

        • 6

          Barış Alper Yılmaz’ın ise hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig’deki kart cezaları sona erdi. Bu süreçte Okan Buruk’un iki gün izin verdiği 24 yaşındaki futbolcu hem dinlendi hem de bireysel çalışmalarına ağırlık verdi.

        • 7

          Barış Alper’in yokluğunda goller de atan Roland Sallai’nin kulübeye, Barış Alper’in ise 11’e dönmesi planlanıyor.

        • 8

          Okan Buruk bu iki değişiklik dışında kazanan 11’i bozmayı düşünmezken Dries Mertens’in süresini ise artırmayı hedefliyor.

        • 9
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