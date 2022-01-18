Galatasaray'da Domenec Torrent'in göreve gelişinin ardından ilk ayrılık da gerçekleşiyor. Sarı-kırmızılılarda bir süredir gözden düşen Christian Luyindama, Belçika'ya kiralanıyor.

İddiaya göre Royal Antwerp, Demokratik Kongolu stoperin kiralık transferi için Galatasaray ile el sıkıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a Ocak 2019'da transfer olan Luyindama'nın bonservisi toplamda 8 milyon Euro'ya alınmıştı. Sarı-kırmızılılarla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli stoper, milli takımında yaşadığı diz sakatlığının ardından eski günlerine dönmekte zorlanmıştı.