Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalmak için ön eleme oynayacak olan Galatasaray, 21 Temmuz’da deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Hollanda ekibini 28 Temmuz’da evinde ağırlayacak.