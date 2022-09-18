İnfobae.com sitesi, "Mauro Icardi, Galatasaray ile ilk maçında şov yaptı. Galibiyet golünün anahtarıydı ve rakip kaleciyi bir kavgada ihraç ettirdi. Oyuna çok fazla müdahale etmeden, ortama alışmak için birkaç dakika harcadı. Sonrasında ise ortalığı karıştırdı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı" yorumunu yaptı.