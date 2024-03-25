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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da GSYİAD'ın ayak sesleri... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da GSYİAD'ın ayak sesleri...

        1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) düzenlediği iftar, Galatasaray camiasını bir araya getirirken sarı-kırmızılı kamuoyunda da geniş yankı buldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:14
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        Galatasaray'da GSYİAD'ın ayak sesleri...
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        Dursun Özbek, çok güzel bir akşamda beraber olduklarını belirterek şunları söyledi:

        "Bugün oluşan bu topluluk sevginin göstergesidir. Biz Galatasaraylılar olarak çok güzel bir sevgi iklimini yaşıyoruz. Türk futbolunda bir miladın peşindeyiz. Türk futbolunda istenmeyen ve kimsenin görmek istemediği sataşmalarla karşı karşıyayız. Büyük camiaları temsil ettiğimizden, söylediklerimizde dikkatli olmalıyız. Çok büyük kitleleri temsil ediyoruz. Söylediklerimiz kitleleri harekete geçirebilir. Türk futboluna sesleniyorum. Provokasyona gelmemeyi tavsiye ediyorum. Birbirimizi sevmeliyiz ve birbirimize söylediğimiz şeylere dikkat etmeliyiz. Burada en önemli husus, ülkemizin bütünlüğü ve beraberliğidir. Temsil ettiğimiz camialar, ülkenin bütünlüğünü gösteriyor. Galatasaray'ın misyonlarından bir tanesi de Türk sporuna sevgi iklimini getirmektir. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

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        Antrenman tesislerinin Kemerburgaz'a taşınacağını belirten Özbek, "İnşaatın kaba işleri bitti. İnce işlerine girdik. GSYİAD sayesinde iki sahamız yapılıyor. GSYİAD, kulübümüze büyük bir destek veriyor. Yeni yerleşkemiz, Florya'daki tesislere göre 3-4 kat daha büyük bir yer. Tesisin tamamen tamamlanması biraz zaman alacaktır. Hepimizin iftihar edeceği, getirdiğimiz yıldız oyuncuların performansını yükseğe çıkartacak bir tesis yapacağız. Burada birçok kişinin ve derneğin çok büyük desteği oldu. Bu desteklerden dolayı onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ekonomik olarak kulübü daha iyi hale getirmek istediğini dile getiren Özbek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Zaferler, ekonomik sonuçlarla taçlandırılmazsa kalıcı olmuyor'. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun kalıcı olması için bazı şartlarımız olacak. Galatasaray'ın geleceği için elde edilecek fonların dikkatli kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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        Galatasaray'ın futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Özbek, "Amatör sporlarda da başarılı bir çizgimiz var. Önümüzdeki dönem bu sporları başka bir yere taşıyacağız. Amatör şubelerimiz, önümüzdeki dönemde daha iyi finansal koşullarla sahalarda mücadele edecek." dedi.

        Özbek, geçen yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde, afet bölgesine giden ilk kulüp olduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

        "Buradaki faaliyetlerimiz herkese örnek olacak şekilde gerçekleşmiştir. 29 Mart'ta da yine deprem bölgesinde olacağız. Orada bir iftar düzenleyeceğiz. Oradaki insanların ve acıların unutulduğu hissiyatı var. Oradaki acılar daha bitmedi. Ramazan gününde oradaki depremzede kardeşlerimizle beraber olmak büyük mutluluk. Onlara sarılmanın ve onlarla birlikte olmanın hazzını hiçbir şey vermiyor. Orada sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağım."

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        HATİPOĞLU: CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILININ İLK ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ

        Hatipoğlu ise her geçen gün derneğin güçlendiğini belirterek, "GSYİAD olarak 1000'e yakın aktif üyemiz var. Geçtiğimizi dönemde Dursun Özbek'in verdiği görevi yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz. Galatasaray'ın antrenman tesisleri yakın bir zamanda Kemerburgaz'a taşınıyor. Başkan da bize bu tesislerde yapılacak 2 sahanın inşaat görevini verdi. Biz de GSYİAD olarak bu göreve soyunduk." ifadelerini kullandı.

        Futboldaki kaos ortamının her geçen gün artığını belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Başkanımıza ve yönetim kurulumuza, bu ortamda bizi temsil ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri sevgi iklimi oluşturmak istiyordu. Kulübümüz içinde bu ilkim gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sevgi iklimiyle şampiyon olduk. Önümüzde 8 tane maç var. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu engellemeye çalışanların nafile çabalarına rağmen stadımızda 19 Mayıs'ta geçen sezonki gibi eze eze yenerek kupayı kaldıracağız."

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        Galatasaray'ın ekonomik bağımsızlığını kazanması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Sayın başkanımız ve ekibi, kulübü borçsuz bir hale getirecek ve bizi Bankalar Birliği'nin anlaşmasından çıkaracak. 24. şampiyonluğa giderken hocamız Okan Buruk'un rekorlarına da şahitlik ediyoruz. Geçen sezonki şampiyonlukta 14 kez üst üste kazanmıştık. Bu yıl da çok büyük rekorların eşiğindeyiz. Önümüzdeki Hatayspor maçını kazandığımız takdirde yine Galatasaray'a ait olan 18 maçlık evinde peş peşe kazanma rekorunu kıracağız. Takımımız, kalan 8 maçı kazandığında, 100 puan barajını aşarak şampiyon olmuş ilk Türk takımı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmalardan sonra 25 Mart'ta doğum günü olan Dursun Özbek'in yeni yaşı kutlandı ve pasta kesildi. Özbek'in doğum gününün kutlanmasının ardından 1905 GSYİAD'ın yeni üyeleri için berat töreni düzenlendi.

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