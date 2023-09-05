Galatasaray'da gözler yabancı kontenjanında

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UEFA'ya kadro bildiriminin son günü olan 4 Eylül gecesi iki yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray'da gözler yabancı kontenjanına dönmüş durumda. Stopere Tottenham'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez'i orta sahaya ise yine Tottenham'ın Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele'yi transfer eden sarı-kırmızılıların yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi.

Galatasaray'ın, TFF'nin yabancı oyuncu kuralları gereği iki oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Daha önce Pendikspor ile transferi için anlaşma sağlanan Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Leo Dubois ile de yolların ayrılması planlanıyor. REKLAM

Sarı-kırmızılılar, birkaç gün önce Pendikspor ile Norveçli orta sahanın transferi konusunda 2 milyon Euro karşılığında el sıkışmış ancak bu transfer resmiyete dökülmemişti. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi sona ererken Midtsjö'nün yeni durağının Pendikspor ya da yine bir Süper Lig ekibinin olması bekleniyor. Samsunspor'un da Norveçli yıldıza ilgisi bulunuyor.

Galatasaray'da yolların ayrılmasının planlandığı diğer isim ise Leo Dubois... Geçen sezon büyük beklentilerle gelse de formayı Sacha Boey'e kaptıran ve ardından daha çok sol bekte rotasyona giren Fransız futbolcuya İtalya'dan talipler olsa da yıllık ücreti bu transferin önünü tıkamıştı.

Fransa'dan ekiplerle de görüşen Dubois, 1.8 milyon Euro'luk ücretinde indirime yanaşmayınca transfer görüşmeleri de ciddileşmemişti. Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'den ilgi bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'ın yabancı oyuncuları 1 Cedric Bakambu 2 Davinson Sanchez 3 Wilfried Zaha 4 Dries Mertens 5 Fredrik Midtsjö 6 Hakim Ziyech 7 Angelino 8 Leo Dubois 9 Tete 10 Fernando Muslera 11 Mauro Icardi 12 Lucas Torreira 13 Sergio Oliveira 14 Sacha Boey 15 Tanguy Ndombele 16 Victor Nelsson

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