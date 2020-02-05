Sakatlığını tamamen atlatan ve son birkaç gündür takımla çalışmalarda yer alan Rumen golcünün bugünkü maçta sağlık açısından herhangi riskli bir durumunun olmadığı öğrenildi. Ancak kondisyon eksiği bulunan 27 yaşındaki forvetin 90 dakika süre alamayacağı ifade edildi.