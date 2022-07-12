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Genç futbolcular, Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Savunmada görev yapan 19 yaşındaki Emin Bayram, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Bir hazırlık maçı oynadık, mağlup olduk ama genel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Üç hazırlık maçımız daha var. Hepsinden en iyi oyun ve sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.

Emin Bayram, Boluspor'da kiralık geçirdiği 1,5 sezonun kendisi için verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orada 45 maç oynadım. Burada Okan Hoca'yla sürekli iletişim halindeyiz. Kendisi de akademimizden çıktığı için gençlere çok ilgi gösteriyor. Gençler olarak ona teşekkür ediyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray akademisinden çıkıp kulübümüze büyük hizmetler veren futbolcular var. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Kulübümüze ne yararlı olacaksa, o olsun isterim. Hedefim burada kalıcı olmak ve Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak."

Emin Bayram, takımın tecrübeli stoperleri Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

EREN AYDIN: OKAN HOCA BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS

Sarı-kırmızılı takımın 19 yaşındaki forveti Eren Aydın, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Çalışmalara yoğun bir tempoda devam ettiklerini anlatan Eren Aydın, "Bu ortama alışmamız için Okan Hoca'mız akademiden gelen oyunculara çok yardımcı oluyor. Her şey iyi geçiyor. İlk maçımızı iyi oynadık ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Önümüzdeki üç maça daha iyi hazırlanıp, daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Okan Hoca bizim için büyük bir şans. Kendisinden neler kapsak bizim için kârdır. Biz de ondan çok şey öğrenmeye çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyor." diye konuştu.

Eren Aydın, takımın tecrübeli forvetlerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Gomis benim için bir öğretmen gibi. Her antrenmandan sonra yanına çağırıp bir şeyler anlatıyor, gelip benimle özel çalışmalar yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Mustafa Muhammed de sürekli hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü olmam gerektiğini söylüyor. Hepsi bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu, kamp yaptıkları otelde söylediği rap parçasının takım arkadaşları tarafından çok beğenildiğini belirterek, "Çocukluktan beri rap müziğe ilgim var. Kampa ilk gelen gençleri de sahneye çıkartıp, şarkı söyletiyorlar. Ben rap söyledim, Yunus Akgün ağabey de paylaştı. Çok beğendiler, hatta her akşam yemeğinde söyletiyorlar." açıklamasını yaptı.