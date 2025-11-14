Galatasaray'da Ekrem Memnun dönemi sona erdi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

REKLAM advertisement1