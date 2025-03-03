Galatasaray'da duraklama dönemi!
Son altı maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray duraklama dönemine girdi. Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e inen Cimbom'da oynanan futbol ise bir türlü düzelmiyor.
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Geride kalan iki sezonda başarıdan başarıya koşan Okan Buruk eleştirilerin hedefinde.
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Üst üste iki şampiyonluk yaşayan; kırılmadık rekor bırakmayan Buruk’a yönelik eleştiriler Avrupa’da havlu atılmasının ardından arttı.
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Fenerbahçe derbisinde istenilen oyunu sergileyemese de ikili averaj avantajını cebine koyan Cimbom zorlu fikstürün ilk virajında hata yaptı.
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Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştükten sonra 3-2’yi bulan sarı-kırmızılılar son dakikalardaki penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı.
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Okan Buruk ve öğrencileri Nisan 2023’ten bu yana ligde hiç üst üste iki maçta puan kaybı yaşamamıştı.
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Oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Galatasaray; son dört resmi müsabakadan beraberlikle ayrıldı.
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Fernando Muslera’nın iki maçlık yükselen performansına rağmen kalesini gole kapatamayan Cimbom, savunmada en kötü Buruk dönemini geçiriyor.
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Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Galatasaray, ligde namağlup olmasına rağmen kalesini gole kapamakta zorlanıyor.
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Ligde 25 maça çıkan Cimbom’un yediği gol sayısı 25. hafta itibarıyla oynadığı maç sayısını da geçmiş durumda.
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Sarı-kırmızılılar geçen sezon 38 haftada yediği gol sayısına ligin bitimine 11 maç kala ulaştı.
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Ön alan baskısı haftalardır çalışmayan Galatasaray’da orta sahadaki değişiklik de çare olmadı.
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Yeni transferler Eren Elmalı, Frankowski ve Mario Lemina da maç maç katkı sağlasa da sarı-kırmızılıların arızalarını kapatamadı.
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