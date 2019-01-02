Süper Lig’in ilk yarısını lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde kapatan Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlıyor. Son olarak Sivas’ı 4-2 yenerek moral depolayan Aslan, 1 haftalık aranın ardından yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri’nde top başı yapacak.



5 Ocak tarihinde Antalya’ya giderek 11 Ocak’a kadar kamp çalışmalarını burada gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar, kamp döneminin sonunda ise Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak hazırlık maçı, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00 başlayacak.

Bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.