Galatasaray'da dev kayıp! Para ödülü Kopenhag'a kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray, Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalması halinde elde edeceği büyük para ödülünü de Kopenhag'a kaptırdı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti.
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Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.
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AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF OYNAYACAK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.
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Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.
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ÜST ÜSTE 5. KEZ GRUP AŞAMASINDA VEDA ETTİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 5. kez grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
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"Devler Ligi"nde 17. kez mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında yer aldığı gruplardan çıkamadı.
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Galatasaray, bu organizasyonda en son 2013-2014 sezonunda grup aşamasını geçerek son 16 turuna yükselmişti.
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DEVLER LİGİ KARNESİ ZAYIF
Galatasaray, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı ortaya koyamadı.
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"Devler Ligi"nde çıktığı son 32 maçın sadece 3'ünden galip gelen sarı-kırmızılı takım, 9 beraberlik ve 20 mağlubiyet yaşadı.
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"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 122 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 62 yenilgi gördü.
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12,4 MİLYON EURO KAÇTI!
Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.
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Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon euro parayı da kasasına koyacaktı.
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon euroluk gelirle kapattı.
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DANİMARKA'DA KAYIP...
Galatasaray, Danimarka takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçı da kazanamadı.
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Avrupa kupalarında Kopenhag'a konuk olduğu 2 maçı da yitiren sarı-kırmızılı takım, deplasmanda karşılaştığı Randers ile de berabere kaldı.
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