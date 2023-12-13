Galatasaray'da dev kayıp! Para ödülü Kopenhag'a kaldı

Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kopenhag ise Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele edecek.