Galatasaray'da derbi öncesi Yunus Akgün sevinci!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

YUNUS AKGÜN SEVİNCİ Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Yunus Akgün de idmanda takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun maç saatine kadar tamamen hazır hale gelip, dev derbide forma giymesi bekleniyor.