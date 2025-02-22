Galatasaray'da derbi öncesi Yunus Akgün sevinci!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile pazartesi günü evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.
YUNUS AKGÜN SEVİNCİ
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Yunus Akgün de idmanda takımla çalıştı. Yıldız futbolcunun maç saatine kadar tamamen hazır hale gelip, dev derbide forma giymesi bekleniyor.