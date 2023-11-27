Galatasaray'da Davinson Sanchez Manchester maçına yetişebilecek mi?

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Ağrı hissettiği için oyundan çıkan Kolombiyalı yıldızın sol üst arka adalesindeki kanama sonrasında MR'ı bugün çekilebildi ve sonuç Galatasaray teknik heyetinin canını sıktı. Davinson Sanchez her ne kadar kendisini iyi hissettiğini söylese de arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edildi.

Arka adalede ikinci derecede zorlanmalar, oyuncudan oyuncuya değişmekle birlikte ortalama üç hafta sürüyor. Futbolcunun, tedavi sürecinde iğne ya da başka yöntemlerle forma giymesi ise sakatlık sürecini uzatabiliyor. Diğer yandan Galatasaray'da bu sezon daha uzun sürmesi beklenen sakatlıkların yoğun çabalar sonucu daha kısada noktalandığını unutmamak gerekiyor.