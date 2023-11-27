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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez Manchester maçına yetişebilecek mi? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Davinson Sanchez Manchester maçına yetişebilecek mi?

        Galatasaray, kritik Manchester United maçı öncesi Davinson Sanchez'in sakatlandığını açıkladı. Peki, Kolombiyalı yıldızın sakatlığı ne kadar sürecek. İşte ihtimaller...

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 27.11.2023 - 12:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:21
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        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
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        Ağrı hissettiği için oyundan çıkan Kolombiyalı yıldızın sol üst arka adalesindeki kanama sonrasında MR'ı bugün çekilebildi ve sonuç Galatasaray teknik heyetinin canını sıktı. Davinson Sanchez her ne kadar kendisini iyi hissettiğini söylese de arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edildi.

        Arka adalede ikinci derecede zorlanmalar, oyuncudan oyuncuya değişmekle birlikte ortalama üç hafta sürüyor. Futbolcunun, tedavi sürecinde iğne ya da başka yöntemlerle forma giymesi ise sakatlık sürecini uzatabiliyor.

        Diğer yandan Galatasaray'da bu sezon daha uzun sürmesi beklenen sakatlıkların yoğun çabalar sonucu daha kısada noktalandığını unutmamak gerekiyor.

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