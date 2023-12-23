Galatasaray'da Davinson Sanchez derbiye çok zor!
Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez idmanda yer almazken, Kolombiyalı stoperin derbide oynaması beklenmiyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını yapan sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez idmanda yer almadı.
DAVINSON SANCHEZ ÇOK ZOR, ZIYECH'TE SORUN YOK
Kolombiyalı stoperin Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesinin 'yok' denecek kadar az olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise antrenmana katıldı. Faslı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide forma giyebilecek.