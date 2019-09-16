Galatasaray'da Club Brugge deplasmanında Younes Belhanda yerine kim oynayacak?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak. Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Younes Belhanda'nın yerine kimin oynayacağı ise merak konusu oldu.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Younes Belhanda'nın yokluğunda Galatasaray'ın orta sahası Steven Nzonzi, Jean Michael seri ve Mario Lemina'dan oluşacak.

Zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge'ün tempolu oyununa Nzonzi&Seri ve Lemina üçlüsü ile önlem almak istiyor. Fiziksel açıdan güçlü bir orta saha kurmak isteyen İmparator, rakibi mümkün oldukça kaleden uzakta tutmayı planlıyor.

İkinci bölge ile üçüncü bölge arasındaki bağlantıyı kuran Belhanda'nın yokluğunda bu görevi Lemina üstlenecek ancak teknik direktör Terim, Feghouli'den de bu maçta daha çok sorumluluk alarak arkadaşlarından top istemesini ve hücumu şekillendirmesini istedi.