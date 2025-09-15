Barış Alper Yılmaz krizi aşıldı, gözler Frankfurt maçında
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi geride kaldı; gözler Eintracht maçına döndü
Transfer döneminde Bologna ve NEOM’dan teklifler alan; ayrılmak istediği için antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da kaldı…
Milli maç arası dönüşünde açıklama yapan ve temiz sayfa açan milli futbolcu Eyüpspor deplasmanında formasına kavuştu.
Antrenman eksiği nedeniyle ilk 11’de başlamayan Barış Alper ikinci yarıda oyuna dahil oldu; Galatasaray’ın beğenilen isimleri arasına girdi.
Oyuna girdikten sonra birçok gol pozisyonu üreten Barış Alper’e ilk tebrik de Okan Buruk’tan geldi.
Her fırsatta Barış Alper’in kazanılması gerektiğine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı oyuncusunu tebrik etti.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak olan Galatasaray’da 11’e dokunuşlar gelecek.
Okan Buruk, Victor Osimhen’in oynamaması halinde Barış Alper’i santrforda görevlendirmeyi düşünüyor.
Osimhen’in ağrılarının azalması durumunda ise Barış Alper Yılmaz kanatlarda oynayacak; başarılı çalıştırıcı Yunus - Sane ikilisi arasında tercih yapacak.