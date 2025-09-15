Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi aşıldı, gözler Frankfurt maçında - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz krizi aşıldı, gözler Frankfurt maçında

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi geride kaldı; gözler Eintracht maçına döndü

        Giriş: 15.09.2025 - 12:32 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kriz aşıldı, gözler Frankfurt maçında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transfer döneminde Bologna ve NEOM’dan teklifler alan; ayrılmak istediği için antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da kaldı…

        Milli maç arası dönüşünde açıklama yapan ve temiz sayfa açan milli futbolcu Eyüpspor deplasmanında formasına kavuştu.

        Antrenman eksiği nedeniyle ilk 11’de başlamayan Barış Alper ikinci yarıda oyuna dahil oldu; Galatasaray’ın beğenilen isimleri arasına girdi.

        Oyuna girdikten sonra birçok gol pozisyonu üreten Barış Alper’e ilk tebrik de Okan Buruk’tan geldi.

        REKLAM

        Her fırsatta Barış Alper’in kazanılması gerektiğine vurgu yapan başarılı çalıştırıcı oyuncusunu tebrik etti.

        Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına Eintracht Frankfurt deplasmanında çıkacak olan Galatasaray’da 11’e dokunuşlar gelecek.

        Okan Buruk, Victor Osimhen’in oynamaması halinde Barış Alper’i santrforda görevlendirmeyi düşünüyor.

        Osimhen’in ağrılarının azalması durumunda ise Barış Alper Yılmaz kanatlarda oynayacak; başarılı çalıştırıcı Yunus - Sane ikilisi arasında tercih yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Habertürk Anasayfa