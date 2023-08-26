Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
Galatasaray'da yeni ayrılık haberleri bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen 2 isme daha veda edecek
- 1
Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılarda bir kadro şişkinliği oluştu.
- 2
Yönetim bu nedenle bazı oyuncuları bonservisiyle veya kiralık olarak başka kulüplere gönderdi.
- 3
Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.
-
- 4
Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı.
- 5
Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.
- 6
Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.
-
- 7
Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.
- 8
İki oyuncunun da talipleri olduğu ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
- 9
Sarı kırmızılıların kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor.
-
- 10
Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda kadroda 2 kişilik kontenjan açılmış olacak.