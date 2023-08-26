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        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda

        Galatasaray'da yeni ayrılık haberleri bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, takımda düşünülmeyen 2 isme daha veda edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 17:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 17:47
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        • 1

          Galatasaray, takımda düşünülmeyen oyunculara veda edecek. Yaz transfer döneminde birçok önemli futbolcuyu transfer eden sarı kırmızılılarda bir kadro şişkinliği oluştu.

        • 2

          Yönetim bu nedenle bazı oyuncuları bonservisiyle veya kiralık olarak başka kulüplere gönderdi.

        • 3

          Galatasaray'da sözleşmesi biten Juan Mata, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Bafetimbi Gomis ile yeni kontrat imzalanmadı.

        • 4

          Mustafa Muhammed, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç da bonservisleriyle takımdan ayrıldı.

        • 5

          Galatasaray, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Taylan Antalyalı ve Mathias Ross'u başka takımlara kiraladı.

        • 6

          Sarı kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ise şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye transfer oldu.

        • 7

          Galatasaray'da bu sezon fazla şans bulması beklenmeyen isimlerden Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois ile de yolların ayrılması bekleniyor.

        • 8

          İki oyuncunun da talipleri olduğu ve Galatasaray'ın gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

        • 9

          Sarı kırmızılıların kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor.

        • 10

          Midtsjö ve Dubois'nın ayrılığı durumunda kadroda 2 kişilik kontenjan açılmış olacak.

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