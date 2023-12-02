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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha neden kadroda yok? Okan Buruk açıkladı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, kadroda yer almayan Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha'nın son durumları hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:53
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        Abdülkerim ve Zaha açıklaması
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Buruk, mücadeleyle ilgili, "Bir önceki maçın 11'inde olmayan oyuncularla başlıyoruz. Bir anlamda dinlenik oyuncular. Diğer oyuncuların antrenman görüntüleri iyiydi. Konsantrasyonu sürdüreceğiz. Maç bittiğinde lider olmak istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Rakibimizi aşağı yukarı tanıyoruz. Zemin çok güzel. Stadyumun içi çok şık, tertemiz, çok güzel şeyler yapılmış. Bazı değişiklikler var rakibimizde. Maça başlayacağız, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız." dedi.

        "ABDÜLKERİM VE ZAHA İĞNEYLE OYNADI"

        Kadroda yer almayan Abdülkerim ve Zaha hakkında da bilgi veren Buruk, "Abdülkerim ve Zaha, Manchester United maçında da ağrıları vardı, iğneyle oynamışlardı. Bugün onları zorlamak, riske etmek istemedik. Ağrıları da vardı. Bir sonraki maçta bizle olacaklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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