Galatasaray - Çaykur Rizespor: 6-2 (MAÇ SONUCU)

REKLAM advertisement1

Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'a adeta gol olup yağdı... Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrılarak ligde üst üste 10. kez kazandı.

KEREM DEMİRBAY HAT-TRICK YAPTI

Sarı-kırmızılılarda 40, 45 ve 64. dakikalarda attığı üç golle hat-trick yapan Kerem Demirbay maça damgasını vurdu. Cimbom'un diğer golleri ise 9'da Köhn, 31'de Torreira ve 85'te Icardi'den geldi.

Çaykur Rizespor'un maçtaki gollerini ise 38'de Hojer ve 61'de Olawoyin kaydetti.

F.BAHÇE İLE FARKI 5'E ÇIKARDI Lider Galatasaray bu sonuçla puanını 78'e yükselterek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Deplasmanda üst üste 5. kez mağlup olan 7. sıradaki Rizespor ise 39 puanda kaldı.

KÖHN VE TORREIRA İLKİ YAŞADI! Galatasaray'da Derrick Köhn ve Lucas Torreira, Çaykur Rizespor maçında ilki yaşadı. 9. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Alman sol bek Köhn, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarken, Torreira da 31. dakikada sahne alarak Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı. MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Icardi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in şutunu savunmadaki Emirhan Topçu, kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayına gelen topa Barış Alper bekletmeden vurdu. Yerden sekerek kaleye yönelen meşin yuvarlağı, Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı. 9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran Köhn, fileleri havalandırdı. 31. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Zaha, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan'dan dönen topu tamamlayan Torreira, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0 35. dakikada Hojer'in pasında savunma arkasına sarkan Minchev, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Minchev'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta, Muslera topu kornere çeldi.

38. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Shelvey'in pasıyla topla buluşan Hojer, ceza sahası dışından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle yolladı: 2-1 40. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1 45. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Icardi, topu Kerem Demirbay'a indirdi. Kerem Demirbay, ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1 57. dakikada Icardi'yle verkaç yapan Mertens, ceza sahasının sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Hojer'in sağ çaprazdan kullandığı frikikte top, önce baraja sonra da Olawoyin'e çarparak fileleri gitti: 4-2 62. dakikada Galatasaray, penaltı kazandı. Ceza sahasında Mertens, Hojer'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada Kerem Demirbay, penaltıda başına geçtiği topu ağlara göndererek takımını 5-2 öne geçirdi. 85. dakikada Galatasaray, bir gol golü buldu. Hakim Ziyech'in pasında Tete, tekte topu Icardi'ye aktardı. Arjantinli futbolcunun ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 6-2

Stat: RAMS Park Hakemler: Bahattin Şimşek, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 23 Zaha), Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira (Dk. 77 Ndombele), Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens (Dk. 78 Ziyech), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Tete), Icardi (Dk. 86 Vinicius) Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Mithat Pala-Dk. 78 Faye), Shelvey, Akintola (Dk. 60 Gustavo), Varesanovic (Dk. 46 Zeqiri), Olawoyin, Minchev (Dk. 60 Gaich) Goller: Dk. 9 Köhn, Dk. 31 Torreira, Dk. 40, Dk. 45 ve Dk. 64 (Penaltıdan) Kerem Demirbay, Dk. 85 Icardi (Galatasaray), Dk. 38 Hojer, Dk. 61 Olawoyin (Çaykur Rizespor) Sarı kartlar: Dk. 23 Icardi (Galatasaray), Dk. 36 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)