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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Milos Paden! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Milos Paden!

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Milos Paden getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:50
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        Galatasaray yeni hocasını açıkladı!
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        Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne Milos Paden'in getirildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan doğumlu Paden'in, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinde yer aldığı belirtilerek, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Milos Paden’e başarılar diliyoruz." denildi.

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