Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yeni başantrenörü Milos Paden!
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Milos Paden getirildi.
Giriş: 09.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:50
Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımının başantrenörlüğüne Milos Paden'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan doğumlu Paden'in, 2017-2018 sezonunda Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinde yer aldığı belirtilerek, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin dileklerini ilettiğimiz Milos Paden’e başarılar diliyoruz." denildi.